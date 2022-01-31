Россиян предупредили об опасности насморка при «омикроне»

Как оказалось, насморк при «омикроне» негативно влияет на мозг. «Дело в том, что носовое дыхание на 70% вентилирует наш головной мозг. Если носовое дыхание либо приглушено, либо отсутствует полностью, то головной мозг очень сильно недополучает кислород. Безусловно, мозг продолжит работать, но это будет давать сначала какие-то отголоски, а потом может стать проблемой, когда голова будет «чугунной» из-за гипоксии или будет постоянно раскалываться от боли», — сообщил Владимир Зайцев.

По словам специалиста, если насморк продолжается более 5-7 дней, а тем более на острой фазе заболевания сопровождается другими симптомами заражения вирусной инфекцией, следует вызвать врача. Об этом пишет радио Sputnik. «Если еще при этом человек чувствует слабость, повышение температуры тела, головную боль, то это самые настоящие признаки «омикрона». Тогда к доктору в поликлинику идти уже не надо, потому что вы там всех заразите. Надо вызывать врача на дом», — заключил Зайцев.

За последние сутки установлен очередной антирекорд: в России зарегистрировано 121 228 новых случаев заражения. Выздоровели 28 994 человека, 9883 заболевших госпитализированы, а 617 — скончались.