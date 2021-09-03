Россиян предупредили о появлении трех новых вирусов гриппа — стоит ли опасаться

«Важно помнить, что вакцинироваться от гриппа можно не раньше чем через месяц после завершения обеих фаз прививки от коронавируса. Промежуток необходим, чтобы иммунная система успела выработать антитела к возбудителю», — пояснила Малиновская в эфире «Радио 1».

Врач отметила, что во время пандемии важна не только вакцинация против коронавируса, необходимо также привиться от гриппа. Дело в том, что одновременное заражение обеими инфекциями представляет серьезную угрозу для здоровья человека. «Люди сейчас в основном думают о вакцинации от коронавируса, что очень правильно, ведь это чрезвычайно коварное заболевание. Тем, кто не успел привиться и переболел, важно понимать, что, получив иммунитет к COVID-19, у них неизбежно снизился иммунитет ко всем другим заболеваниям, в том числе к гриппу. Прошедшим вакцинацию также не следует подвергать свое здоровье риску заболеть гриппом», — предупредила Светлана Малиновская.