Россиян предупредили, что ЗППП не всегда появляются в результате измены супруга

«Может жить годами гарднерелла, уреаплазма. Хронический простатит преследует наших мужчин, ведущих сидячий образ жизни. Они в машине сидят, в офисе сидят — застойные явления в малом тазу. Там любая инфекция будет способствовать хроническому простатиту, будет уреаплазма тоже выделяться. Гарднерелла — условный патоген, вылечить его нельзя, он будет жить с вами», — говорит специалист.

В ходе лечения, восстановления микрофлоры условно-патогенные микроорганизмы «уйдут», но никто не защищен от повторных проявлений. Заболеванием они становятся только при проявлении определенных симптомов, а если их нет и у человека немного повышены гарднереллы, смысла лечиться антибиотиками нет. Об этом Елена Чулкова сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».