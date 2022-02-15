Россиян предупредили, что ЗППП не всегда появляются в результате измены супруга
По словам Елены Чулковой, есть инфекции, которыми заражаются, и живущие у вас — оппортунистические инфекции — при плохих условиях переходят на «сторону зла». Такое явление наблюдается, например, при дисбактериозе. «Бывают ситуации, когда гинеколог говорил пациентке, что ВПЧ — это вас муж заразил, он "сходил налево", теперь вы болеете, или также о молочнице и уреаплазме. Это неправильно, так говорить нельзя», — сообщила врач. Она также отметила, что хороший гинеколог должен быть еще психологом, чтобы к каждому больному найти свой подход.
«Может жить годами гарднерелла, уреаплазма. Хронический простатит преследует наших мужчин, ведущих сидячий образ жизни. Они в машине сидят, в офисе сидят — застойные явления в малом тазу. Там любая инфекция будет способствовать хроническому простатиту, будет уреаплазма тоже выделяться. Гарднерелла — условный патоген, вылечить его нельзя, он будет жить с вами», — говорит специалист.
В ходе лечения, восстановления микрофлоры условно-патогенные микроорганизмы «уйдут», но никто не защищен от повторных проявлений. Заболеванием они становятся только при проявлении определенных симптомов, а если их нет и у человека немного повышены гарднереллы, смысла лечиться антибиотиками нет. Об этом Елена Чулкова сообщила в эфире радиостанции «Говорит Москва».
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