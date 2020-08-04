Россиян предупредили, что шум в ушах может быть симптомом смертельно опасных болезней

По словам Заботина, этот симптом чаще всего встречается у пожилых людей – в возрасте старше 55 лет, потому им стоит быть особенно внимательными к нему и обязательно сходить к врачу. Однако шум в ушах может возникнуть и у молодых, если они подвержены ипохондрическому состоянию или долгое время страдают от хронического стресса и сильного эмоционального напряжения, а также может возникнуть, если человек работает на громком производстве или слишком громко слушает музыку, однако в последнем случае это явление носит временный характер. Однако, чтобы все же исключить риск опасных заболеваний, эксперт настоятельно рекомендует всех раз в год проходить обязательную диспансеризацию.

Фото: depositphotos

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