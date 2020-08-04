Россиян предупредили, что шум в ушах может быть симптомом смертельно опасных болезней
В интервью изданию «Слово и Дело» эксперт заявил, что тиннитус, медицинское название шума в ушах, длящийся более 5 минут и появившийся внезапно, без видимых на то причин, может быть симптомом опухоли головного мозга или шеи или же последствием черепно-мозговой травмы. Также он может быть признаком возрастных заболеваний. Врач перечислил самые распространенные: «Например, атеросклероз сосудов, дислипидемия (повышение фракций "плохого" холестерина), сахарный диабет, гипертоническая болезнь, повышенная масса тела и метаболический синдром; он может быть последствием шейного остеохондроза, черепно-мозговой травмы, баротравмы, опухоли шеи и головного мозга, хронических заболеваний ЛОР-органов и зубов».
По словам Заботина, этот симптом чаще всего встречается у пожилых людей – в возрасте старше 55 лет, потому им стоит быть особенно внимательными к нему и обязательно сходить к врачу. Однако шум в ушах может возникнуть и у молодых, если они подвержены ипохондрическому состоянию или долгое время страдают от хронического стресса и сильного эмоционального напряжения, а также может возникнуть, если человек работает на громком производстве или слишком громко слушает музыку, однако в последнем случае это явление носит временный характер. Однако, чтобы все же исключить риск опасных заболеваний, эксперт настоятельно рекомендует всех раз в год проходить обязательную диспансеризацию.
Фото: depositphotos
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