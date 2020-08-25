Россиян предостерегли о неожиданной опасности чистки ушей ватными палочками

Более того, многие забывают, что сера в небольших количествах даже необходима: «Она защищает кожу слухового прохода. Там кожа отличается от той, что у нас на руках или ногах. Там более крупные поры, из-за этого больше риск развития инфекции на коже. В частности, сейчас много идет наружных отитов после купания в не очень чистых водоемах вроде пруда или речки. После такого купания можно обнаружить, что болит ухо. А от попадания инфекции как раз и защищает ушная сера», – пояснил Лесков. Кроме того, эксперт призвал не забывать, что наш организм – очень умный и устроен таким образом, что сера сама легко выходит из ушей, а потому не стоит беспокоиться, что она закупорит слуховой проход или вызовет глухоту. Как правило, то, что мы принимаем за грязные уши, на самом деле лишь демонстрация того, что излишки самоликвидировались.

Фото: pexels

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