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Россия передала соседним странам 800 тест-систем для диагностики коронавируса

Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Тест-системы, разработанные Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей, переданы Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Туркменистану, Монголии, КНДР и Ирану. Всего 800 тест-систем для лабораторной диагностики COVID-19. Ирану, где наблюдается неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, 500 наборов предоставлено на безвозмездной основе. В ведомстве также напомнили, что с помощью российских тестов были выявлены случаи заболевания в Армении и Белоруссии.

Известно уже о более, чем 119000 подтвержденных случаях заболевания коронавирусом в мире. В 107 странах вне Китая зарегистрировано 37966 случай инфицирования. ВОЗ объявила COVID-19 угрозой всемирного масштаба и призвала страны объединиться в борьбе с распространением вируса.

Напомним, с 13 марта Россия приостановила полеты в Италию, Германию, Францию, Испанию. При этом ряд прямых рейсов в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж будут доступны. Также временно прекращена выдача виз гражданам Италии.

В России зафиксировано 20 подтвержденных случаев заболеваний коронавирусом - все заразившиеся находились в недавнем времени заграницей. К симптомам инфекции относят повышение температуры, кашель, отдышку, мышечные боли. Однако тест на коронавирус вы можете пройти только после направления врача. Власти призывают отказаться от посещения массовых мероприятий (многие из них отменены) и соблюдать личную гигиену.

Фото: Pixabay.com

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