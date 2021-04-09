Российский врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем могут рассказать ногти

Существует ряд признаков на ногтях, по которым можно определить нарушения в работе в организма. О них в интервью «Доктору Питеру» рассказала врач-диетолог Наталья Сычева.

Ногти – та часть тела, которая первой сигнализирует о неполадках со здоровьем. Однако только по их состоянию диагностировать заболевание не получится – лучше пройти обследование у врача, но о нехватке определенных витаминов и микроэлементов вы можете легко узнать. Вас насторожить следующие признаки: