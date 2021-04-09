Российский врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем могут рассказать ногти
Существует ряд признаков на ногтях, по которым можно определить нарушения в работе в организма. О них в интервью «Доктору Питеру» рассказала врач-диетолог Наталья Сычева.
Ногти – та часть тела, которая первой сигнализирует о неполадках со здоровьем. Однако только по их состоянию диагностировать заболевание не получится – лучше пройти обследование у врача, но о нехватке определенных витаминов и микроэлементов вы можете легко узнать. Вас насторожить следующие признаки:
Отсутствие лунок. У здорового человека, на основании ногтя, есть белые лунки в форме полумесяца размером с 1/5 всей ногтевой пластины. В случае, когда их нет или они поменяли свой вид, можно предположить нехватку витамина В12 или анемию.
Пластина ногтя вогнутая. Такая деформация напоминает ложкообразную форму и также свидетельствует о анемии.
Белые пятня и побеление ногтя. В основном это происходит из-за недостатка витаминов В1 и В12, а также полезных веществ, а именно цинка, что приводит к нарушению различных систем в организме человека и появлению неприятных последствий, среди которых – фурункулез, дерматит, снижение сперматогенеза, выпадение волос.
Пожелтение ногтя указывает на дефицит витамина С и предположительные проблемы щитовидной железы.
Бороздки на ногтях возможны при анемии, а если их много – при дефиците витамина В12.
Борозды желтого цвета – вашему организму явно не хватает витамина В1.
Расслоение с желтым оттенком ногтя – это признак недостаточного количества магния, калия и биотина (В7), который способствует обмену веществ и работе многих систем организма.
Заусеницы. Их появление связано с нехваткой витаминов А и Е, биотина.
Искривленность ногтевой пластины говорит о дефиците витаминов А и В6.
Медленный рост ногтя свидетельствует о том, что у вас, возможно, плохо усваивается кальций.
Утолщение ногтя по периметру указывает на недостаток витамина А.
Ломкими ногти становятся при дефиците фолатов и витамина В3.
Состояние наших ногтей и даже волос напрямую зависит от обстановки в организме, потому и лечение их нужно начинать с исследования внутренних проблем. А также нужно не забывать, что пользоваться важно исключительно качественной косметикой.
Фото: freepik.com
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