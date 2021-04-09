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Российский врач рассказала, о каких проблемах со здоровьем могут рассказать ногти

Всем известно, что наши ногти постоянно растут. Полное обновление ногтевой пластины происходит примерно за полгода. А ее формирование зависит от состояния нашего организма, поэтому за кончиками своих пальцев необходимо наблюдать, чтобы вовремя заметить отклонения.

Существует ряд признаков на ногтях, по которым можно определить нарушения в работе в организма. О них в интервью «Доктору Питеру» рассказала врач-диетолог Наталья Сычева.

Ногти – та часть тела, которая первой сигнализирует о неполадках со здоровьем. Однако только по их состоянию диагностировать заболевание не получится – лучше пройти обследование у врача, но о нехватке определенных витаминов и микроэлементов вы можете легко узнать. Вас насторожить следующие признаки:

  • Отсутствие лунок. У здорового человека, на основании ногтя, есть белые лунки в форме полумесяца размером с 1/5 всей ногтевой пластины. В случае, когда их нет или они поменяли свой вид, можно предположить нехватку витамина В12 или анемию.

  • Пластина ногтя вогнутая. Такая деформация напоминает ложкообразную форму и также свидетельствует о анемии.

  • Белые пятня и побеление ногтя. В основном это происходит из-за недостатка витаминов В1 и В12, а также полезных веществ, а именно цинка, что приводит к нарушению различных систем в организме человека и появлению неприятных последствий, среди которых – фурункулез, дерматит, снижение сперматогенеза, выпадение волос.

  • Пожелтение ногтя указывает на дефицит витамина С и предположительные проблемы щитовидной железы.

  • Бороздки на ногтях возможны при анемии, а если их много – при дефиците витамина В12.

  • Борозды желтого цвета – вашему организму явно не хватает витамина В1.

  • Расслоение с желтым оттенком ногтя – это признак недостаточного количества магния, калия и биотина (В7), который способствует обмену веществ и работе многих систем организма.

  • Заусеницы. Их появление связано с нехваткой витаминов А и Е, биотина.

  • Искривленность ногтевой пластины говорит о дефиците витаминов А и В6.

  • Медленный рост ногтя свидетельствует о том, что у вас, возможно, плохо усваивается кальций.

  • Утолщение ногтя по периметру указывает на недостаток витамина А.

  • Ломкими ногти становятся при дефиците фолатов и витамина В3.

Состояние наших ногтей и даже волос напрямую зависит от обстановки в организме, потому и лечение их нужно начинать с исследования внутренних проблем. А также нужно не забывать, что пользоваться важно исключительно качественной косметикой.

Фото: freepik.com

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