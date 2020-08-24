Российские врачи вернули к жизни подростка после 25-минутной остановки сердца
Как передает онлайн-портал «РИМАО» со ссылкой на Департамент здравоохранения Москвы, врачи боролись за жизнь мальчика целых 1,5 часа. Мальчик, по сообщению его отца, с детства страдал от врожденного заболевания сердца и надпочечников. Поэтому мужчина не стал медлить и сразу же вызвал скорую помощь после того, как увидел своего сына в кровати без сознания и с замедленным и неровным дыханием. А до приезда врачей он «под удаленным контролем специалиста проводил базовые реанимационные мероприятия – компрессию грудной клетки и искусственную вентиляцию легких».
Бригада медицинских работников прибыла быстро и диагностировала молодому пациенту желудочковую тахикардию сердца без пульса, подключила его к аппарату искусственной вентиляции легких, провели дефибрилляцию, однако стабилизировать ребенка получилось только спустя 25 минут. Тогда мальчика доставили в детскую больницу, где спустя 1,5 часа реаниматологи и кардиологи окончательно восстановили ему сердечную деятельность. Лечение продолжалось в течение месяца, после этого ребенка выписали домой. Сейчас он чувствует себя хорошо.
Фото: pexels
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