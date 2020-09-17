Российские врачи успешно пришили человеку случайно ампутированную косилкой стопу

Чтобы спасти пациенту ногу, российские хирурги в экстренном порядке провели сложную операцию по реплантации голени, которая завершилась успешно. Впоследствии пришедший в себя мужчина поведал, что производственную травму получил во время работы в поле – случайно отрезал себе ногу косилкой. Сейчас он уже идет на поправку – проходит реабилитацию и очень благодарен врачам за то, что они сумели сохранить ему качество жизни. «Послеоперационный период проходит с положительной динамикой. Можно уже с уверенностью сказать, что травмированная конечность прижилась и срастается», – сообщил в своем посте Забелин и попросил всех соблюдать меры безопасности на своем рабочем месте, чтобы избежать неприятных последствий, которые часто бывают необратимыми.

Фото: depositphotos

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