Российские врачи спасли девочку с поражением всех органов после коронавируса

Как уточнили в администрации, в практике учреждения подобный случай зарегистрирован впервые. Семилетнюю малышку доставили по воздуху из Слободской Центральной районной больницы. Терапия не помогала девочке, а течение заболевания было нетипичным.

Как уточнили эксперты в Кирове, пациентка была в тяжелом состоянии с болями в животе и лихорадкой до 40 градусов. Дополнительное обследование выявило у нее развитие педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома. Это состояние опасно тем, что воспаление распространяется на сердце, легкие, почки, мозг, глаза, кожу и других органы. При этом симптомы во многом похожи на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока.