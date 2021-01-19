Российские врачи спасли девочку с поражением всех органов после коронавируса
Как уточнили в администрации, в практике учреждения подобный случай зарегистрирован впервые. Семилетнюю малышку доставили по воздуху из Слободской Центральной районной больницы. Терапия не помогала девочке, а течение заболевания было нетипичным.
Как уточнили эксперты в Кирове, пациентка была в тяжелом состоянии с болями в животе и лихорадкой до 40 градусов. Дополнительное обследование выявило у нее развитие педиатрического мультисистемного воспалительного синдрома. Это состояние опасно тем, что воспаление распространяется на сердце, легкие, почки, мозг, глаза, кожу и других органы. При этом симптомы во многом похожи на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока.
«Воспаление проявляется сильнее и может быть смертельным», — рассказала главный врач Кировской областной детской клинической больницы Наталья Муратова. У девочки зафиксировали низкий гемоглобин, отечный синдром. Медики наблюдали острофазовые изменения показателей крови. В организме накапливалась жидкость и начался сепсис. Тест на коронавирус показал, что ранее ребенок перенес инфекционное заболевание.
«Мы изучили множество медицинской и научной литературы и пришли к выводу, что команда больницы работала в правильном направлении», - подчеркнула врач. К кировским медикам позже обратились коллеги из Германии. Они попросили их проконсультировать, так как тоже столкнулись с подобными симптомами.
Фото: pixabay.com
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