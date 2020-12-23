Российские врачи спаси жизнь мужчине со 100% поражением легких из-за COVID-19
Как сообщается в микроблоге пресс-службы Министерства здравоохранения Пензенской области в соцсети Instagram, при поступлении мужчины в больницу прогнозы были неутешительные, так как легкие были поражены полностью. «В такой ситуации врачи не делают прогнозов. Но очень важен позитивный настрой пациента, его вера в выздоровление, тогда все силы организма активизируются, и он начинает активно бороться с болезнью», – объяснила заведующая инфекционным отделением Пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи Анна Степкина.
Врачи говорят, что лечение и последующие восстановление были очень сложными. Мужчине было назначено комплексное лечение с применением антикоагулянтов, препаратов, блокирующих цитокиновый шторм, а также противовирусных и антибактериальных средства. К счастью, к аппарату искусственной вентиляции легких его подключать не пришлось – обошлись поддерживающей терапией с использованием неинвазивной ИВЛ. В общей сложности в больнице трудный пациент провел 1,5 месяца, но сейчас все самое сложное позади, теперь ему предстоит реабилитация.
Фото: pixabay
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