Российские врачи спаси жизнь мужчине со 100% поражением легких из-за COVID-19

Врачи говорят, что лечение и последующие восстановление были очень сложными. Мужчине было назначено комплексное лечение с применением антикоагулянтов, препаратов, блокирующих цитокиновый шторм, а также противовирусных и антибактериальных средства. К счастью, к аппарату искусственной вентиляции легких его подключать не пришлось – обошлись поддерживающей терапией с использованием неинвазивной ИВЛ. В общей сложности в больнице трудный пациент провел 1,5 месяца, но сейчас все самое сложное позади, теперь ему предстоит реабилитация.

Фото: pixabay

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