Российские врачи предложили надежный способ защиты от рака шейки матки

В данный момент рак шейки матки находится в нашей стране на пятом месте среди женских заболеваний. И на шестом - по смертности. Хотя по всему миру врачи бьют тревогу: заболеваемость растет, особенно среди молодых женщин. И это при том, что этот вид рака можно выявить с помощью скрининга.

Также есть пять признаков рака шейки матки, которые многие женщины зачастую игнорируют. Среди них кровотечения, выделения из влагалища (изменившие цвет и запах), дискомфорт во время секса, боль в пояснице, беспричинная потеря веса.

Вакцинация женщин поможет защититься от рака шейки матки, считают российские специалисты. Этот доказывают примеры других стран. Так, у девушек, привитых в 12-13-летнем возрасте, через десять лет после вакцинации не было выявлено никаких предопухолевых патологий шейки матки. В Австралии вакцинируют девочек-подростков с 2007 года - уровень инфицированности сократился за последние годы в 20 раз.

Напомним, основной причиной возникновения рака шейки матки является папилломавирусная инфекция человека (ВПЧ).