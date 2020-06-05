Российские врачи начали лечить коронавирус по экспериментальной методике

«Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции легких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией», — рассказал директор НИИ, член клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков. Эксперты отмечают, что благодаря процедуре кровь насыщается кислородом, уменьшается одышка, а общее самочувствие становится лучше. Однако лечение в барокамере не может заменить антивирусное и антибактериальную терапию, это лишь дополнение к основному лечению, которое способствует ускорению выздоровления пациентов.

Согласно данным на 5 июня 2020 года, в России выявлено почти 450 тысяч случаев заражения COVID-19, за последние сутки заболели 8726 человек. За все время пандемии от коронавируса умерло 5528 человек, выздоровели 212 680. По всей стране было проведено больше 12 миллионов тестов. Во всем мире количество инфицированных достигло 6 632 985 человек.

Фото: pixabay

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