Российские ученые сомневаются по поводу необходимости вакцинации от COVID-19

Академик Вадим Покровский в разговоре с онлайн-изданием «Газета.ру» объяснил: «Сами по себе исследования были узкими. В группу испытуемых не попадали люди пожилого возраста». В этом и заключается главная уязвимость вакцины, потому что именно те, кому больше 65 лет, труднее всего болеют коронавирусом, а раз новый препарат на них не тестируется, сохраняется достаточно высокий риск, что на них он просто не будет работать.

Кроме того, по словам эксперта, на данный момент не рекомендуется прививаться и другим наиболее уязвимым категориям россиян, среди которых беременные женщины и дети, а также те, у кого есть аутоиммунные заболевания – их организм может неправильно отреагировать и появятся осложнения.