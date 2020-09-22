Российские ученые сомневаются по поводу необходимости вакцинации от COVID-19
Академик Вадим Покровский в разговоре с онлайн-изданием «Газета.ру» объяснил: «Сами по себе исследования были узкими. В группу испытуемых не попадали люди пожилого возраста». В этом и заключается главная уязвимость вакцины, потому что именно те, кому больше 65 лет, труднее всего болеют коронавирусом, а раз новый препарат на них не тестируется, сохраняется достаточно высокий риск, что на них он просто не будет работать.
Кроме того, по словам эксперта, на данный момент не рекомендуется прививаться и другим наиболее уязвимым категориям россиян, среди которых беременные женщины и дети, а также те, у кого есть аутоиммунные заболевания – их организм может неправильно отреагировать и появятся осложнения.
В свою очередь, вирусолог Центра Гамалеи Анатолий Альштейн отметил, что не стоит ждать от вакцины спасительного эффекта, так как добровольно прививаться планирует в лучшем случае половина наших сограждан, а введение обязательной вакцинации не планируется. «Обязательной она точно не будет, а в таких случаях многих она так и обойдет стороной. Кроме того, есть те, кому она просто противопоказана. Такие люди будут защищаться по-другому. Например, в том случае, если делать прививку нельзя по медицинским показателям, то лучше вообще не выходить из дома. Если уж и приходится, то использовать маску в людных местах, мыть руки и дистанцироваться от источников инфекции», — отметил вирусолог.
Фото: depositphotos
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