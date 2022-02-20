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Российские ученые смогли преодолеть устойчивость клеток опухоли к химиотерапии

Данная разработка позволит в будущем создавать препараты, подавляющие злокачественные свойства раковых клеток. Об этом ТАСС рассказала ведущий научный сотрудник лаборатории биохимии нуклеиновых кислот ИХБФМ СО РАН Надежда Миронова. «Мы сумели полностью подавить рост опухолевых клеток рака шейки матки человека, которые чрезвычайно устойчивы к химиотерапии. Применение химиопрепаратов приводит к включению природного защитного механизма клетки. В этом случае с каждым курсом химиотерапии организм становится менее чувствительным к лечению. Наш препарат блокирует устойчивость и восстанавливает чувствительность к химиотерапии», - поделилась результатами Миронова.
Российские ученые смогли преодолеть устойчивость клеток опухоли к химиотерапии

Прототип препарата представляет собой модифицированные олигонуклеотиды — короткие синтетические фрагменты ДНК, на основе которых можно создавать терапевтические препараты.

Ученые разработали определенный тип модификации. Он позволяет олигонуклеотидным препаратам лучше проникать в клетку, преодолевать клеточный механизм защиты от чужеродной ДНК и при этом сохранять свои терапевтические свойства.

Ко всему прочему, данный тип модификаций обладает низкой токсичностью.
Надежда Миронова дополнительно отметила, что синдром множественной лекарственной устойчивости свойственен для многих типов опухолей. Применяемый подход позволит эффективнее бороться и с другими типами опухолей, например раком молочной железы. Этот же подход подходит для борьбы с устойчивостью к антибиотикам.

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