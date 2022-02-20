Российские ученые смогли преодолеть устойчивость клеток опухоли к химиотерапии

Прототип препарата представляет собой модифицированные олигонуклеотиды — короткие синтетические фрагменты ДНК, на основе которых можно создавать терапевтические препараты.

Ученые разработали определенный тип модификации. Он позволяет олигонуклеотидным препаратам лучше проникать в клетку, преодолевать клеточный механизм защиты от чужеродной ДНК и при этом сохранять свои терапевтические свойства.

Ко всему прочему, данный тип модификаций обладает низкой токсичностью.

Надежда Миронова дополнительно отметила, что синдром множественной лекарственной устойчивости свойственен для многих типов опухолей. Применяемый подход позволит эффективнее бороться и с другими типами опухолей, например раком молочной железы. Этот же подход подходит для борьбы с устойчивостью к антибиотикам.