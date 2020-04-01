Российские ученые поделились способом уничтожения коронавируса

Ученые из Сколково поделились новой разработкой: холодная плазма при соединении с водой повреждает клетки вирусов. Разработчики надеются, что вода, которой уже дали название «Магнарил» будет эффективна и в борьбе с COVID-2019. В ближайшее время планируется ряд тестов.

Полученной жидкостью можно обрабатывать медицинские маски, поверхности, на которых может выживать вирус, а также распылять в воздухе, пишет газета «Известия». Средство дешевое в производстве (около 100 рублей за тысячу литров) и безопасное. В отличие от многих спиртовых растворов и хлорки, которыми многими сейчас обрабатывают помещения и поверхности.

Впрочем, некоторые специалисты поставили разработку российских ученых под сомнение. Ряд коллег считает, что технология еще требует доработок и тестирования.

Тем временем столичные власти тестируют приложение для мониторинга пациентов с коронавирусом. Оно поможет наблюдать за перемещениями горожан в условиях самоизоляции. Напомним, сейчас жители столицы могут выходить на улицу только в магазин, аптеку, банк, для прогулки с собакой на расстоянии ста метров от дома и на работу - последнее касается тех, кто не переведен на режим выполнения своих обязанностей из дома.