passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Российские ученые поделились способом уничтожения коронавируса

На разработку специалистов из Сколково возлагаются надежды.

Ученые из Сколково поделились новой разработкой: холодная плазма при соединении с водой повреждает клетки вирусов. Разработчики надеются, что вода, которой уже дали название «Магнарил» будет эффективна и в борьбе с COVID-2019. В ближайшее время планируется ряд тестов.

Полученной жидкостью можно обрабатывать медицинские маски, поверхности, на которых может выживать вирус, а также распылять в воздухе, пишет газета «Известия». Средство дешевое в производстве (около 100 рублей за тысячу литров) и безопасное. В отличие от многих спиртовых растворов и хлорки, которыми многими сейчас обрабатывают помещения и поверхности.

Впрочем, некоторые специалисты поставили разработку российских ученых под сомнение. Ряд коллег считает, что технология еще требует доработок и тестирования.

Тем временем столичные власти тестируют приложение для мониторинга пациентов с коронавирусом. Оно поможет наблюдать за перемещениями горожан в условиях самоизоляции. Напомним, сейчас жители столицы могут выходить на улицу только в магазин, аптеку, банк, для прогулки с собакой на расстоянии ста метров от дома и на работу - последнее касается тех, кто не переведен на режим выполнения своих обязанностей из дома.

Фото: Pexels.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!