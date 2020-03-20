passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Российские ученые начали испытывать вакцину от коронавируса

Прототипы лекарства разработали в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» в Новосибирской области.

Эксперты начали исследования иммуногенности на лабораторных животных - это один из первых этапов испытаний. Быстрых результатов ждать не стоит: опыты должны пройти ряд стадий, прежде чем будет доказана возможность их использования на людях.

Отечественным вирусологам предстоит определить состав, дозу и способ введения препарата, пишет «РИА Новости». Возможно, вакцина будет готова к применению ближе к концу года ( речь о IV квартале).

Ранее мы сообщали, что американские ученые приступили к испытаниям вакцины на 45 здоровых добровольцах.

Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 20 марта подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом в России. Сообщается также о девяти выздоровевших и одном летальном исходе. В мире количество заразившихся приближается к отметке в 250 000 человек. Более 10 000 человек стали жертвами вируса. Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по-прежнему сохраняется в Италии. А вот в китайском Ухане, который стал точкой отсчета коронавируса, новых случаев заражения не зафиксировано.

Фото: Pexels.com

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!