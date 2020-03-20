Российские ученые начали испытывать вакцину от коронавируса

Эксперты начали исследования иммуногенности на лабораторных животных - это один из первых этапов испытаний. Быстрых результатов ждать не стоит: опыты должны пройти ряд стадий, прежде чем будет доказана возможность их использования на людях.

Отечественным вирусологам предстоит определить состав, дозу и способ введения препарата, пишет «РИА Новости». Возможно, вакцина будет готова к применению ближе к концу года ( речь о IV квартале).

Ранее мы сообщали, что американские ученые приступили к испытаниям вакцины на 45 здоровых добровольцах.

Согласно данным Роспотребнадзора, по состоянию на 20 марта подтверждено 199 случаев заражения коронавирусом в России. Сообщается также о девяти выздоровевших и одном летальном исходе. В мире количество заразившихся приближается к отметке в 250 000 человек. Более 10 000 человек стали жертвами вируса. Наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по-прежнему сохраняется в Италии. А вот в китайском Ухане, который стал точкой отсчета коронавируса, новых случаев заражения не зафиксировано.