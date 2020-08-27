Российские хирурги вырезали женщине огромную опухоль размером с треть ее мозга

Россиянка почувствовала неладное и отправилась к врачу, который отправил ее на МРТ, которое и обнаружило опухоль, размером с треть ее мозга, из-за которой повысилось внутричерепное давление и проявились все симптомы. Чтобы не рисковать жизнью пациентки, ее быстро госпитализировали, чтобы удалить новообразование. Операция была очень сложной: хирургам предстояло освободить 2 сосуда, опутанных опухолью, а также вырезать пораженные участки, сохранив максимальное количество здоровых, чтобы не превратить женщину в инвалида.

Врачам пришлось сделать на черепной коробке пациентки разрез практически от уха до уха и в течение 6 часов убирать новообразование, на месте которого в результате образовалась пустота, которую со временем займут прежде сплющенные здоровые ткани мозга. «Операция ювелирная, без права на ошибку, длилась почти целый рабочий день», – говорится в сообщении Минздрава. Гистологическое исследование показало, что опухоль была доброкачественная, потому химиотерапия пациентке не требовалась. Ее уже готовят к выписке. Сообщается, что ее когнитивные функции не пострадали, так что вскоре она сможет вернуться к полноценной жизни.

Фото: depositphotos

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