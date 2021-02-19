Российские хирурги спасли жизнь диджею с огромной опухолью мозга
Как сообщает онлайн-издание «Комсомольская правда», впервые проблемы со здоровьем у мужчины начались еще 10 лет назад – его периодически мучили мигрени, которые проходили только после прием обезболивающих. Однако зимой 2020 года ему резко стало хуже. Диджей выступал на горнолыжном курорте и внезапно потерял слух на одно ухо. Затем начались сильные головные боли и онемела половина лица. Сначала мужчина посчитал, что его продуло, но, несмотря на прием лекарств, лучше ему не становилось. После обследования выяснилось, что в голове у него опухоль размером с теннисный мяч. Такой размер новообразования у хирургов считается гигантским.
Врачи прооперировали пациента бесплатно, по квоте. К операции готовить его начали срочно. Из-за огромных размеров опухоли вмешательство длилось 10 часов. Еще 36 часов мужчина провел в реанимации. Реабилитация в больнице продлилась целый месяц, который он провел в больнице. Сейчас пациент чувствует себя лучше, но болезнь не прошла бесследно: у него поврежден мозжечок, ухудшилась координация, левое ухо по-прежнему почти не слышит, да и вся левая половина тела не работает так, как раньше. Однако мужчина не сдается, продолжает восстанавливаться и благодарит врачей за то, что остался жив.
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Фото: depositphotos
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