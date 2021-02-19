Российские хирурги спасли жизнь диджею с огромной опухолью мозга

Врачи прооперировали пациента бесплатно, по квоте. К операции готовить его начали срочно. Из-за огромных размеров опухоли вмешательство длилось 10 часов. Еще 36 часов мужчина провел в реанимации. Реабилитация в больнице продлилась целый месяц, который он провел в больнице. Сейчас пациент чувствует себя лучше, но болезнь не прошла бесследно: у него поврежден мозжечок, ухудшилась координация, левое ухо по-прежнему почти не слышит, да и вся левая половина тела не работает так, как раньше. Однако мужчина не сдается, продолжает восстанавливаться и благодарит врачей за то, что остался жив.

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