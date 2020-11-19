Роспотребнадзор выразил озабоченность ухудшением ситуации с коронавирусом в России

О том, что ситуация с коронавирусной инфекцией в нашей стране началась ухудшаться, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «России 24», передает «Интерфакс». При этом Попова считает, что если наши соотечественники будут соблюдать все меры и внимательно относиться к рекомендациям, то локдаун вводить не понадобится: ««Ситуация, напряженная, взрывного роста не видим ни в одном субъекте РФ, но очевидно постепенное нарастание и ухудшение ситуации. Чтобы остановить эту ситуацию, нужно всем соблюдать правила».

Кроме того, глава Роспотребнадзора напомнила россиянам о необходимости соблюдать социальную дистанцию, пользоваться средствами индивидуальной защиты и антисептиками, а также регулярно мыть руки.

Напомним, что по данным на 19 ноября 2020 года, число случаев заражения COVID-19 в России с начала пандемии достигло 2 015 608, из них случаев выздоровления 1 526 656, летальных исходов — 34 850.