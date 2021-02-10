Ролик из TikTok помог обнаружить смертельно опасную болезнь и спас девушке жизнь

Клейдон призналась, что догадывалась об опасности иметь новообразование, несмотря на свой юный возраст. 27 января девушке сделали лампэктомию и биопсию сигнального лимфатического узла. 7 февраля во время обследования она получила хорошие новости: медики сказали, что рак не распространился на лимфоузлы и опухоль благополучно удалена.

При этом британка все равно пройдет курс химиотерапии и обсудит с онкологом дальнейший план лечения. Девушка благодарна случайному видеоролику, который позволил ей избежать страшных последствий заболевания. Она создала аккаунт в Instagram, где говорит о своем опыте борьбы с онкологией и призывает людей обследоваться на наличие опухоли.