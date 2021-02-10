Ролик из TikTok помог обнаружить смертельно опасную болезнь и спас девушке жизнь
Фото: instagram.com/dearcancer_itskatie
В начале января девушка из города Барнсли, графство Саут-Йоркшир, увидела в социальной сети видео о том, как можно выявить рак груди, обследовав себя в домашних условиях. 22-летняя сотрудница больницы решила последовать советам и прощупала себя на предмет наличия новообразований. Она заподозрила у себя странный комок в области груди. Обследование в клинике подтвердило опасения – врачи диагностировали у Кэти рак молочной железы.
Клейдон призналась, что догадывалась об опасности иметь новообразование, несмотря на свой юный возраст. 27 января девушке сделали лампэктомию и биопсию сигнального лимфатического узла. 7 февраля во время обследования она получила хорошие новости: медики сказали, что рак не распространился на лимфоузлы и опухоль благополучно удалена.
При этом британка все равно пройдет курс химиотерапии и обсудит с онкологом дальнейший план лечения. Девушка благодарна случайному видеоролику, который позволил ей избежать страшных последствий заболевания. Она создала аккаунт в Instagram, где говорит о своем опыте борьбы с онкологией и призывает людей обследоваться на наличие опухоли.
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Фото: Instagram/@dearcancer_itskatie, pixabay.com
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