Рога точно не вырастут: опровергнуты главные мифы о вакцинации против COVID-19

Журналисты «Комсомольской правды» опубликовали самые распространенные заблуждения, которые связанны с вакцинацией против COVID-19. В первую очередь многие ошибочно полагают, что прививки могут привести к негативным для здоровья последствиям, антипрививочники об этом твердят уже более 200 лет, а появилось оно в Лондонском королевском обществе. Первая вакцина появилась в конце 18 века и создал ее английский врач Эдвард Дженнер в борьбе с оспой, он использовал в качестве активного вещества — вариант коровьей оспы, вырабатывающий иммунитет к заболеванию. Тогда он получил негативные отзывы и обвинения в том, что прививка коровьей оспой может стимулировать у людей рост рогов. Тем не менее болезни удалось противостоять, на сегодняшний день существует множество примеров, когда вакцинация доказывала свою эффективность к различным вирусам.

Также переболевшие коронавирусом считают, что больше им вирус не страшен. Однако не стоит забывать о новых мутациях SARS-CoV-2, самый распространенный из которых индийский штамм. Он на 70% заразнее «британского» штамма и на 50% — «уханьского».