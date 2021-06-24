Рога точно не вырастут: опровергнуты главные мифы о вакцинации против COVID-19
Журналисты «Комсомольской правды» опубликовали самые распространенные заблуждения, которые связанны с вакцинацией против COVID-19. В первую очередь многие ошибочно полагают, что прививки могут привести к негативным для здоровья последствиям, антипрививочники об этом твердят уже более 200 лет, а появилось оно в Лондонском королевском обществе. Первая вакцина появилась в конце 18 века и создал ее английский врач Эдвард Дженнер в борьбе с оспой, он использовал в качестве активного вещества — вариант коровьей оспы, вырабатывающий иммунитет к заболеванию. Тогда он получил негативные отзывы и обвинения в том, что прививка коровьей оспой может стимулировать у людей рост рогов. Тем не менее болезни удалось противостоять, на сегодняшний день существует множество примеров, когда вакцинация доказывала свою эффективность к различным вирусам.
Также переболевшие коронавирусом считают, что больше им вирус не страшен. Однако не стоит забывать о новых мутациях SARS-CoV-2, самый распространенный из которых индийский штамм. Он на 70% заразнее «британского» штамма и на 50% — «уханьского».
Следующий миф касается пожилых людей с целым букетом заболеваний, которые боятся делать прививку. Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями эндокринной системы или дыхательных путей — главные «жертвы» ковида с тяжелым течением вируса.
Кроме того, не являются противопоказанием для вакцинации и аллергические, и аутоиммунные заболевания. Но в данном случае лучше проконсультироваться с врачом и понять, в какой стадии болезни вы находитесь, чтобы безопасно сделать прививку.
Ошибочно и мнение о том, что молодым людям не нужна вакцина. Но ковид не предсказуем, сегодня госпитализировано много молодых людей с тяжелой формой заболевания.
По словам Мацкеплишвили, нет смысла постоянно отслеживать количество антител после болезни. Объясняется это тем, что не существует прямой взаимосвязи между уровнем антител и напряженностью иммунитета к COVID-19, а также между уровнем антител и риском заболеть повторно. Вакцинация необходима всем.
Фото: freepik.com
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