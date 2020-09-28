Семейная пара веганов довела дочь до истощения и попала под суд

Молодая пара много лет придерживалась вегетарианства. От своих привычек родители не отказались и после рождения малышки. Вместо составления здорового рациона они кормили ребенка смесью из кокосовой воды и порошка. В итоге девочку лишили питательных веществ, что привело к инвалидности.

О странных родителях стало известно только через три года после рождения первенца. В отделении интенсивной терапии Королевской детской больницы Мельбурна, куда доставили девочку, врачи нашли у нее сыпь, синяки, открытые раны, а также обесцвеченную кожу.