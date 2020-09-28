Семейная пара веганов довела дочь до истощения и попала под суд
Молодая пара много лет придерживалась вегетарианства. От своих привычек родители не отказались и после рождения малышки. Вместо составления здорового рациона они кормили ребенка смесью из кокосовой воды и порошка. В итоге девочку лишили питательных веществ, что привело к инвалидности.
О странных родителях стало известно только через три года после рождения первенца. В отделении интенсивной терапии Королевской детской больницы Мельбурна, куда доставили девочку, врачи нашли у нее сыпь, синяки, открытые раны, а также обесцвеченную кожу.
Медики были шокированы: у девочки были все признаки человека, страдающего голодом долгое время. Выяснилось, что строгая диета родителей стала причиной развития церебрального паралича. Недоедание также привело к повреждению мозга. В течение месяца за жизнь малышки боролись в клинике.
В понедельник, 28 сентября, в окружном суде в Австралии родители, которым исполнилось 32 и 34 года, были освобождены от тюрьмы. Они признали себя виновными в причинении серьезной травмы по неосторожности.
Стоит отметить, что пара рассталась, на данный момент девочку воспитывает мать. Отец ребенка отказался от вегетарианства.
Фото: pexels.com
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