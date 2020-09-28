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Семейная пара веганов довела дочь до истощения и попала под суд

Суд в Австралии принял решение по делу о родителях, три года кормивших девочку кокосовой водой и порошком, передает издание Daily Mail.

Молодая пара много лет придерживалась вегетарианства. От своих привычек родители не отказались и после рождения малышки. Вместо составления здорового рациона они кормили ребенка смесью из кокосовой воды и порошка. В итоге девочку лишили питательных веществ, что привело к инвалидности.

О странных родителях стало известно только через три года после рождения первенца. В отделении интенсивной терапии Королевской детской больницы Мельбурна, куда доставили девочку, врачи нашли у нее сыпь, синяки, открытые раны, а также обесцвеченную кожу.

Медики были шокированы: у девочки были все признаки человека, страдающего голодом долгое время. Выяснилось, что строгая диета родителей стала причиной развития церебрального паралича. Недоедание также привело к повреждению мозга. В течение месяца за жизнь малышки боролись в клинике.

В понедельник, 28 сентября, в окружном суде в Австралии родители, которым исполнилось 32 и 34 года, были освобождены от тюрьмы. Они признали себя виновными в причинении серьезной травмы по неосторожности.

Стоит отметить, что пара рассталась, на данный момент девочку воспитывает мать. Отец ребенка отказался от вегетарианства.

Фото: pexels.com

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