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Суд лишил родителей опеки над 4-летним сыном из-за того, что они отказались лечить его от рака

По законам штата Флорида, государство имеет полное право оказывать ребенку медицинскую помощь без согласия на то его родителей, а в ряде случаев и в вопреки ему.

Так по решению суда, Тэйлор Блэнд-Болл и Джошуа МакАдамс, лишились опеки над своим сыном после того, как добровольно решили прекратить сеансы химиотерапии для мальчика.

Полгода назад маленькому Ноа МакАдамсу врачи поставили диагноз лейкемия и назначили химиотерапию. Однако, по мнению родителей мальчика, химиотерапия обладает рядом побочных эффектов, который могут негативно сказаться на здоровье и последующей жизни их сына, причинив больше вреда, чем пользы.

Опасаясь побочных эффектов, во время одного из сеансов химиотерапии, Тэйлор Блэнд-Болл решила забрать сына из больницы.

Не имея специального образования, она самостоятельно извлекла центральный венозный катетер из руки мальчика, после чего вместе с сыном покинула заведение. В поисках альтернативного лечения, семья решила отправиться в штат Огайо.

Когда же Ноа не появился для очередного сеанса химиотерапии, в больнице забили тревогу. Власти разыскали беглецов и вернули мальчика во Флориду для принудительного лечения, сообщает издание CBS News.

Считается, что лейкемия на 98% поддается лечению химиотерапией, и уже через несколько недель после ее приема пациенты, как правило, вступают в стадию ремиссии. Поэтому суд решил, что Ноа должен продолжить лечение.

На время химиотерапии судья передал опеку над мальчиком бабушке с дедушке. Тем не менее, у родителей ей возможность вернуть ребенка в будущем, когда Ноа пойдет на поправку.

Текст: Елизавета Петрова

Фото: vostock-photo

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