Респиратор, тканевая или одноразовая маска: что лучше защищает от «Омикрона»

Ученые, как сообщают РИА Новости, выяснили, что «омикрон» быстрее размножается в верхних дыхательных путях. Это, по разным данным, увеличивает вирусную нагрузку в десять и даже сто раз. Другими словами, если взять одинаковое число вирусных частиц, то «омикрон» поражает в два раза больше клеток слизистой, чем «дельта». Достаточно ста его копий, чтобы вызвать болезнь. Для сравнения: критическая доза «дельты» — 300, уханьского штамма — 500.

Ученые пришли к выводу, что маски стоит заменить респираторами, потому что маски менее эффективны . Это связано с их негерметичным прилеганием к лицу. Более того, маски следует менять около 10-12 раз за день, что тоже прибавляет неудобств для человека.