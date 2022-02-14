Респиратор, тканевая или одноразовая маска: что лучше защищает от «Омикрона»
Ученые, как сообщают РИА Новости, выяснили, что «омикрон» быстрее размножается в верхних дыхательных путях. Это, по разным данным, увеличивает вирусную нагрузку в десять и даже сто раз. Другими словами, если взять одинаковое число вирусных частиц, то «омикрон» поражает в два раза больше клеток слизистой, чем «дельта». Достаточно ста его копий, чтобы вызвать болезнь. Для сравнения: критическая доза «дельты» — 300, уханьского штамма — 500.
Ученые пришли к выводу, что маски стоит заменить респираторами, потому что маски менее эффективны . Это связано с их негерметичным прилеганием к лицу. Более того, маски следует менять около 10-12 раз за день, что тоже прибавляет неудобств для человека.
«От заражения лучше спасают изделия с подтвержденными свойствами, соответствующими классу защиты FFP2 или FFP3», — отмечает Владимир Котов, президент частной Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (СИЗОД). В респираторах есть высокоэффективный фильтрующий материал, работающий по принципу сита: то есть человек делает вдох, и все, что больше молекул воздуха, остается на внешней поверхности СИЗОД.
Респиратор лучше прилегает к лицу, чем маска, а значит, эффективнее защищает. Но надо подобрать правильный размер и надевать по инструкции (не «вверх ногами», носовая пластина согнута). Стирать их нельзя – при соприкосновении с водой изделие утрачивает механические и электростатические свойства. Целостность волокна нарушается, уходит заряд. А применение стирального порошка исключено, дышать через материал после такой стирки опасно.
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