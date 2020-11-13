Решившаяся на ринопластику женщина осталась без части уха

32-летняя Чжао (Zhao) решила подкорректировать свою внешность и обратилась в клинику, чтобы сделать ринопластику и липосакцию рук. Общая стоимость данных процедур обошелся женщине в 7530 долларов (584 тысячи рублей), передает Lad Bible. Дама оплатила чек и доверилась рукам профессионалов, как она считала на тот момент.

Операция прошла успешно и Чжао уже готовилась к тому моменту, когда сможет увидеть себя во всей красе и похвастаться результатом, однако не тут-то было. Через несколько дней после операции женщина заметила некий дискомфорт в ухе: оно было сильно изуродовано, поскольку ее козелок был удален. Дама весьма удивилась, что пластический хирург взял на себя ответственность удалять что-то кроме того, что они обговаривали заранее.

Чжао обратилась к другим специалистам за консультацией, чтобы уточнить, могло ли быть связано удаление козелка с ринопластикой и получила однозначный ответ, что эти две процедуры не связаны, поэтому действия врача были необоснованными. На данный момент женщина требует с клиники, где делала пластические операции, компенсацию, равную полной стоимости процедур и разрешения данной ситуации.