Регулярные занятия спортом помогли женщине победить рак груди

«Время в тренажерном зале внесло огромный вклад в мое выживание – и физическое, и психическое, это было одно из немногих мест, где я могла забыть, что у меня рак. Контроль над телом во время занятия, помогал мне чувствовать себя сильнее рака. Особенно было важно чувство ментального контроля, которое распространялось на все аспекты моей жизни», – пояснила Тоттен, добавив, что сначала чувствовала себя жертвой заболевания, что ослабляло ее. И как только она избавилась от этого ужасного ощущения, процесс восстановления пошел гораздо быстрее. «Рак изменил меня и сделал лучше, – пояснила она. – Я научилась быть благодарной за каждый момент жизни и перефразировала вопрос с беспомощного «Почему это случилось со мной?» на «Как я могу это использовать, чтобы улучшить свою жизнь?». Страх рассеялся, и смелость взяла верх».

По словам американки, она поделилась своей историей, чтобы помочь другим оставаться сильными в сложных ситуациях. Рак лишил ее части груди, волос, бровей, но любовь семьи и позитивный настрой почти никогда ее не покидали, как и занятия фитнесом, без которых она не факт, что справилась бы с болезнью.

Фото: Instagram Tricia Totten

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