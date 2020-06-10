Регулярные занятия спортом помогли женщине победить рак груди
Фото: Instagram Tricia Totten
Об этом Триша Тоттен сообщила британскому онлайн-изданию Metro. По ее словам, она начала свою карьеру в фитнесе, когда ей было чуть больше 20 лет. Сначала она занималась аэробикой, потом увлеклась тяжелой атлетикой, в которую влюбилась раз и навсегда. Женщина занималась спортом и во время обеих беременностей – когда не было возможности идти в зал, тренировалась дома не менее 3 раз в неделю. Благодаря этому она всегда отлично себя чувствовала.
Именно по этой причине Триша была шокирована, когда ей поставили диагноз «рак молочной железы». «На момент постановки диагноза я буквально была в лучшей своей физической форме, - заявила она. – Мой уровень энергии зашкаливал, жизнь была близка к идеальной». Но даже страшное заболевание не остановило женщину от походов в спортзал. За время лечения она прошла через 16 курсов химиотерапии, 33 сеанса лучевой терапии, частичную мастэктомию с последующей реконструктивной пластикой груди. Но несмотря на изнурительные процедуры и последующее сложное восстановление Триша не остановила тренировочный процесс.
«Время в тренажерном зале внесло огромный вклад в мое выживание – и физическое, и психическое, это было одно из немногих мест, где я могла забыть, что у меня рак. Контроль над телом во время занятия, помогал мне чувствовать себя сильнее рака. Особенно было важно чувство ментального контроля, которое распространялось на все аспекты моей жизни», – пояснила Тоттен, добавив, что сначала чувствовала себя жертвой заболевания, что ослабляло ее. И как только она избавилась от этого ужасного ощущения, процесс восстановления пошел гораздо быстрее. «Рак изменил меня и сделал лучше, – пояснила она. – Я научилась быть благодарной за каждый момент жизни и перефразировала вопрос с беспомощного «Почему это случилось со мной?» на «Как я могу это использовать, чтобы улучшить свою жизнь?». Страх рассеялся, и смелость взяла верх».
По словам американки, она поделилась своей историей, чтобы помочь другим оставаться сильными в сложных ситуациях. Рак лишил ее части груди, волос, бровей, но любовь семьи и позитивный настрой почти никогда ее не покидали, как и занятия фитнесом, без которых она не факт, что справилась бы с болезнью.
Фото: Instagram Tricia Totten
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