Регина Тодоренко рассказала о травме Влада Топалова

Регина Тодоренко немало напугала подписчиков, опубликовав фото возлюбленного с заклеенным глазом. Как выяснилось, Влад Топалов получил травму, защищая беременную невесту. «Мы праздновали ДР @alina_topalova , так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни , которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой. Спасибо!»
Несмотря на неприятную историю, артист и его невеста не унывают: «Быть возлюбленной пирата очень даже забавно. Из подмеченного:
- в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее;
- левый глаз быстро устаёт в отсутствии правого;
- кружится голова;
- шутки про одноглазого мужа зашкаливают».
Напомним, слухи о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова появились давно, однако лишь несколько месяцев назад пара официально подтвердила свой роман и сообщила о помолвке. Более того, в декабре на свет появится их первенец — телеведущая находится в «интересном положении».
Фото: instagram