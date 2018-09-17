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Регина Тодоренко рассказала о травме Влада Топалова

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Фото из Instagram Регины Тодоренко

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Артист получил ожог глаза.

Регина Тодоренко немало напугала подписчиков, опубликовав фото возлюбленного с заклеенным глазом. Как выяснилось, Влад Топалов получил травму, защищая беременную невесту. «Мы праздновали ДР @alina_topalova , так красиво и душевно, но все испортили бенгальские огни , которые от ветра разлетались в разные стороны. Владислав Михайлович любезно попросил меня спрятаться за него, чтоб на меня не попал огонь, а сам поймал окалину глазом и обжегся. Спас меня, мой герой. Спасибо!»

Несмотря на неприятную историю, артист и его невеста не унывают: «Быть возлюбленной пирата очень даже забавно. Из подмеченного:

  • в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее;
  • левый глаз быстро устаёт в отсутствии правого;
  • кружится голова;
  • шутки про одноглазого мужа зашкаливают».

Напомним, слухи о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова появились давно, однако лишь несколько месяцев назад пара официально подтвердила свой роман и сообщила о помолвке. Более того, в декабре на свет появится их первенец — телеведущая находится в «интересном положении».

Фото: instagram

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