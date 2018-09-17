Регина Тодоренко рассказала о травме Влада Топалова

Несмотря на неприятную историю, артист и его невеста не унывают: «Быть возлюбленной пирата очень даже забавно. Из подмеченного:

в левом глазу я кажусь ему гораздо красивее;

левый глаз быстро устаёт в отсутствии правого;

кружится голова;

шутки про одноглазого мужа зашкаливают».

Напомним, слухи о романе Регины Тодоренко и Влада Топалова появились давно, однако лишь несколько месяцев назад пара официально подтвердила свой роман и сообщила о помолвке. Более того, в декабре на свет появится их первенец — телеведущая находится в «интересном положении».