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Редкое расстройство: после кровотечения из носа девушка перестала узнавать близких

Невероятная история приключилась с жительницей графства Суррей.

Казалось бы, ничего не предвещало. Перед тем, как отправиться на работу Софи Клейтон обнаружила, что у нее из носа пошла кровь. Оно было довольно сильным - девушка не могла остановить кровь в течение двадцати минут. Софи позвонила матери, которая будучи медиком, заподозрила неладное и вызвала скорую. Попутно стала звонить на работу, сказать о том, что она не придет. Но не смогла вспомнить пароль от смартфона. Впрочем, на тот момент это можно было списать на стресс. Кто из нас не забывал пароль от телефона в самый неподходящий момент?

Бригада медиков приехала через несколько минут. Тут выяснилось, что пациентка забыла свое имя. В больнице в течение нескольких дней Софи не могли поставить диагноз. Основным средством лечения были противовирусные препараты. Девушка к тому времени оставалась в сознании, но перестала узнавать близких. Она не помнила ни дежуривших у кровати родителей, ни бойфренда. Визит молодого человека в палату вызвал у Софи настоящую истерику: девушка плакала, но не могла понять, кем он для нее является.

Черед десять дней, исключив менингит, врачи поставили точный диагноз: функциональное неврологическое расстройство, пишет The Sun. Это сложное редкое состояние, при котором наблюдаются физические неврологические симптомы, при этом нервная система не повреждена. Девушке предстоит процесс реабилитации: заново знакомиться с близкими, учиться писать и читать. Пока Софи передвигается в инвалидном кресле, но надеется, что все наладится и она вернется к работе в качестве оператора колл-центра.

Фото: Pexels.com

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