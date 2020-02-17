Причиной смерти Анны Сакидон стала прогерия — редкое генетическое заболевание, при котором организм преждевременно стареет. В восемь лет девочка постарела до 80-летнего возраста. Год жизни с таким диагнозом считается за 8-10 лет. Весила она всего восемь килограммов, рост - немногим больше 50 сантиметров. У подобных больных не развивается скелет, но увеличиваются внутренние органы и головной мозг. Девочка пережила несколько инсультов и страдала от тетрапареза конечностей. Она с детства наблюдалась в больнице Волынской области (Украина), но точный диагноз ей поставили в шестилетнем возрасте. Прогерия - редчайшая патология, которая проявляется у детей и взрослых. Если говорить о статистике, то фиксируется у одного ребенка из нескольких миллионов. Причиной является мутация одного из генов в 1-ой хромосоме. Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!