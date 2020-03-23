Реакция на воду и не только: 4 малоизвестных факта об аллергии

По статистике, аллергией страдает каждый пятый. Она может быть как врожденной, так и приобретенной (когда аллерген попал в организм). Чаще всего люди жалуются на сезонную аллергию, так называемую сенную лихорадку или поллиноз. Аллергики знают, что вылечить их патологию практически невозможно. Но есть также любопытные факты об аллергии, которые могут быть полезны зависимым.

Всего лишь восемь продуктов провоцируют 90% пищевой аллергии. Среди них молоко, яйца, арахис, лесные орехи, пшеница, соя, рыба и моллюски.

Аллергию в ряде случаев можно перерасти. Правда, все зависит от запущенности случая. Последние исследования показывают, что 60-80% детей могут до 16 лет избавиться от аллергической реакции на молоко или яйца. А вот с аллергией сложнее: только 20% пациентов удается это сделать. Впрочем, с пищевой аллергией все проще: достаточно узнать, на что у вас есть непереносимость и вычеркнуть эти продукты из рациона. По словам врачей, зачастую мы говорим о пищевой аллергии, когда человек попросту переборщил с количеством съеденного. В случае с классической аллергией размер аллергена не важен - организм неминуемо отреагирует на него.

Зарубежные пациенты не раз наблюдали, что после укуса клеща Amblyomma americanum они получали в наследство аллергию на красное мясо. Добавим, в России данный вид клеща не обитает, пишет MedikForum.

Есть по-настоящему редкие виды аллергии, например, на воду. А еще на латекс, слюну, мочу, сперму, пластик, металлы и не только.

Помните, что самое опасное осложнение аллергии — это анафилактический шок. Чтобы не допустить его, помощь должна быть оказана вовремя. Каждый аллергик должен носить с собой специализированные препараты для оказания первой помощи.