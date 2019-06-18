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Ученые: дети разведенных родителей чаще страдают от ожирения

Исследователи утверждают, что дети, чьи родители разведены, с большей вероятностью подвержены ожирению, чем те, чьи родители остаются вместе.

Исследование показало, что увеличение веса особенно заметно у детей, чьи родители разводятся до достижения ими шести лет, сообщает британское издание BBC News.

Исследователи из Лондонской школы экономики и политических наук проанализировали данные о 7 574 детях, родившихся в период с 2000 по 2002 год.

В документе предлагается ряд причин, по которым дети могут прибавить в весе после развода, как экономических, так и неэкономических.

Они включают:

— меньше денег в отдельных домохозяйствах на свежие фрукты и овощи — родителям приходится больше работать, оставляя меньше времени на приготовление питательной пищи — меньше денег на внеклассные мероприятия, в том числе спортивные — родители с меньшим количеством времени и энергии, чтобы установить здоровые привычки питания у своих детей — эмоциональные проблемы, приводящие к перееданию родителей и детей, которые едят слишком много сладкой и жирной пищи

Информация о детях была собрана в рамках британского когортного исследования тысячелетия, которое отслеживало жизнь репрезентативной по всей Великобритании выборки детей, рожденных в начале нового тысячелетия. Дети были обследованы в возрасте девяти месяцев, трех лет, пяти, семи, 11 лет.

Исследование показало, что дети разлученных родителей более склонны к избыточному весу или ожирению в течение 36 месяцев после расставания.

Текст: Александра Романова

Фото: Vostock Photo

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