Развенчаны самые распространенные мифы о пневмонии и ее лечении

Еще один миф заключается в том, что антибиотики стоит принимать для профилактики коронавируса. «Это не работает», – категорично заявил доктор. Также Комаровский отметил, что не стоит принимать эти лекарства при вирусной пневмонии, чтобы избежать осложнений, потому что так можно лишь ухудшить ситуацию. Более того, антибиотики, по некоторым исследованиям, в разы увеличивают риск развития бактериального воспаления легких.

«Медицинская наука давным-давно доказала, что профилактическое применение антибиотиков — это огромная глупость, что это не работает, что это неэффективно», — объяснил Комаровский, добавив, что, если у вас нет дефицита кислорода, общее состояние не очень хорошее – есть температура, ломота в теле, но в целом терпимо, нужно просто пить чай с лимоном и малиной, при необходимости принять жаропонижающее и вызвать врача, если ваше состояние внезапно ухудшится.

Фото: depositphotos

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