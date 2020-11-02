Развенчаны 4 популярных, но абсолютно беспочвенных заблуждения о гриппе
Как сообщает онлайн-издание «Медик форум», существуют 4 наиболее распространенных мифа об этом заболевании, которые не основаны ни на чем. Первый из них заключается в популярном заблуждении, что причиной гриппа становится холод. Это отнюдь не так. Вызывает его вирус, для развития и выживания которого благоприятны низкие температуры. Они же влияют и на крепость иммунитета, делая организм более уязвимым для инфекции.
Также многие люди часто пребывают в заблуждении, что грипп – это просто сильная простуда. Однако это совершенно неверно, несмотря на то, что симптомы зачастую действительно очень похожи. Доктора в один голос утверждают, что «не каждое респираторное заболевание – это грипп». Более того, ОРВИ чаще всего проходит за 5-7 дней, даже если его не лечить, температура едва ли поднимается выше 37,5 градусов. Грипп, в свою очередь, нельзя оставлять без внимания, так как он опасен своими осложнениями. Еще одна опасность этого вируса – в том, что он очень заразен, и утверждение, что, если вы в принципе редко болеете, значит, не подцепите его – не более чем миф. Единственное средство, которое может защитить вас от гриппа – это вакцина.
И последний популярный миф, что грипп можно вылечить антибиотиками. Запомните, вирусная инфекция не то же самое, что бактериальная, потому не поддастся данному виду терапии. Антибиотиками можно вылечить осложнения от гриппа, в частности, пневмонию, но не сам первоисточник.
Фото: pixabay
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!