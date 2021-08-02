Развенчан популярный миф о том, сколько воды надо пить в сутки (и не только он)

Между тем газированные или алкогольные напитки учитывать при подсчете употребляемой жидкости не стоит.

Также Румянцева опровергла информацию о двухлитровой норме выпитой жидкости в день, поскольку норма потребления воды индивидуальна и рассчитать ее можно по различным формулам в зависимости от пола, веса и физической активности. «Например, здоровый мужчина с обычной физической активностью должен выпивать в среднем 35 мл воды на каждый килограмм своего веса, а женщина — 25-30 мл/кг», — сообщила врач в беседе с агентством «Прайм».

Кроме того, для людей с лишними килограммами норма жидкости рассчитывается при учете идеального веса для данного роста и пола. Однако вода не способствует похудению. Дело в том, что человек может принять жажду за голод и начать есть, из-за чего и может появиться лишний вес.