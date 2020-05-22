Разработчики российской вакцины против коронавируса испытали ее на себе – и она работает
Об этом «Интерфаксу» сообщил директор центра, академик Александр Гинцбург, добавивший, что у ученых-добровольцев иммунитет есть, а побочных эффектов не зафиксировано. «Все разработчики живы, здоровы и радуются», – отметил он.
Академик также отметил, что это испытание неофициальное: в данный момент специалисты его Центра находятся на финальной стадии доклинических испытаний на приматах перспективной векторной вакцины против коронавируса. Ученые ввели себе препарат неофициально, в первую очередь для собственной защиты, а не ради того, чтобы ускорить процесс тестирования.
«Что касается разработчиков — да, они не столько на себе испытывают, сколько себя защитили, для того чтобы в условиях пандемии дальше они могли заниматься разработкой.<…> Все, кто занимается разработкой, соответственно, все защищены», — заявил Александр Гинцбург.
По словам академика, новая вакцина действительно выглядит очень перспективной: за ее основу взята ДНК аденовируса и включающая ген коронавируса. Как только будут получены результаты доклинических исследований на приматах, начнется официальное тестирование на людях. В случае успеха клинические испытания могут быть завершены к концу лета.
По данным на 22 мая 2020 года, в России зафиксировано 326 448 заболевших коронавирусом, из них 8894 человека за последние сутки. Число выздоровевших вплотную приблизилось к 100 тысячам, 3249 зараженных скончались. Всего на данный момент в стране проведено 8,1 млн тестов.
Фото: depositphotos
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