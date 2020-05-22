Разработчики российской вакцины против коронавируса испытали ее на себе – и она работает

По словам академика, новая вакцина действительно выглядит очень перспективной: за ее основу взята ДНК аденовируса и включающая ген коронавируса. Как только будут получены результаты доклинических исследований на приматах, начнется официальное тестирование на людях. В случае успеха клинические испытания могут быть завершены к концу лета.

По данным на 22 мая 2020 года, в России зафиксировано 326 448 заболевших коронавирусом, из них 8894 человека за последние сутки. Число выздоровевших вплотную приблизилось к 100 тысячам, 3249 зараженных скончались. Всего на данный момент в стране проведено 8,1 млн тестов.

Фото: depositphotos

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