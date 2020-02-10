«Размером с двойню»: у женщины, которую поздравляли с беременностью, обнаружили вместо плода огромную кисту

Сотрудница заправки и однофамилица голливудской звезды Кэти Холмс была сбита с толку, когда стала замечать у себя явные признаки беременности, включая тошноту по утрам и прекращение менструации. Девушке то и дело начали уступать место в транспорте и интересоваться, кого она ждет.

Недоумевающая Кэти, которая на тот момент ни с кем не встречалась, параллельно заметила, что ее волосы стали выпадать, а до растущего живота больно дотронуться. многочисленные тесты на беременность показывали отрицательный ответ.

Девушка обратилась к врачам, которые лишь развели руками. Сразу не удалось выявить причину недомогания, пишет The Sun.

«В течение нескольких месяцев я не знала, что со мной, - сказала Кэти. - Мне было очень больно, мои месячные прекратились. И я чувствовал сытость, съедая лишь половину привычной нормы. Живот при этом рос!»

Затем Кэти наткнулась на блог о кисте яичника и предположила, что виной ее недомогания именно новообразование в яичниках. Так и вышло: у девушки была обнаружена киста «размером с двойню» на ранних сроках. Она содержала в себе раковые ткани, поэтому ее немедленно удалили.

К счастью, это не отразилось на способности пациентки выносить ребенка.

«Я не была уверена, что когда-нибудь захочу детей, тем более пройдя через такой опыт. Но все как будто решили за меня!», - признается молодая мама. Через полгода после операции Холмс узнала, что беременна. Она родила здоровую девочку, которую назвали Авой.