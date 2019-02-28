Располневшая Елена Ваенга поддержала Алену Водонаеву в критике людей с лишним весом

37-летняя Алена Водонаева неоднократно выступала с критикой людей, страдающих от лишнего веса. На днях экс-участница «Дома-2» опубликовала новый пост в Instagram, в котором обвинила plus-size модель Эшли Грэм в пропаганде нездорового образа жизни: «Всем доброго дня, малыши! Помните о том, что весна наступает и пора исключать жирные жиры и сахар по венам. Правильное питание каждый день! А то будете как Эшли Грэм. Она ничего, как мы видим по ее фигуре, не исключает. Ест хорошо, детка. Питается сытно и богато. Зря! С таким красивым лицом такое тело... Я не верю, что она довольна собой, иначе не прикрывала бы зад магнитофоном. Не верю, что она легко и здорово ( от слова Здоровье ) себя чувствует. С весом 92 кг при росте 1,75 это априори невозможно. И это тот случай, когда вы своими глазами видите, что если есть что попало, никакой спорт не поможет. Будьте здоровыми и красивыми 🙏❤️ Чем проще будет ваша еда, тем лучше для вас 😉».