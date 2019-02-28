Располневшая Елена Ваенга поддержала Алену Водонаеву в критике людей с лишним весом

37-летняя Алена Водонаева неоднократно выступала с критикой людей, страдающих от лишнего веса. На днях экс-участница «Дома-2» опубликовала новый пост в Instagram, в котором обвинила plus-size модель Эшли Грэм в пропаганде нездорового образа жизни: «Всем доброго дня, малыши! Помните о том, что весна наступает и пора исключать жирные жиры и сахар по венам. Правильное питание каждый день! А то будете как Эшли Грэм. Она ничего, как мы видим по ее фигуре, не исключает. Ест хорошо, детка. Питается сытно и богато. Зря! С таким красивым лицом такое тело... Я не верю, что она довольна собой, иначе не прикрывала бы зад магнитофоном. Не верю, что она легко и здорово ( от слова Здоровье ) себя чувствует. С весом 92 кг при росте 1,75 это априори невозможно. И это тот случай, когда вы своими глазами видите, что если есть что попало, никакой спорт не поможет. Будьте здоровыми и красивыми 🙏❤️ Чем проще будет ваша еда, тем лучше для вас 😉».
Певица Елена Ваенга не смогла пройти мимо этой записи, вызвавшей немалый резонанс, и отметила, что поддерживает позицию Водонаевой: «У меня рост 175 вес 82. У меня лишних 10 кг. У меня болит спина и ноги . Быть толстой это ПЛОХО... для здоровья. Если ей 25 то и хрен с ней.... когда ей будет 42!!!!! Это будет больная и очень не красивая женщина. И это факт. В 25 весить 90 может и «красиво», а вот в 40 это жуткие проблемы.... можно быть толстым и злым , худым и добрым и наоборот, но☝️️☝️️☝️️☝️️толстый после 40 это не ☝️️☝️️☝️️здоровый человек. Это Алена пытается годами донести ...... но в ответ ..... куча * от женщин ..... пусть все живут как хотят ..... весят как хотят , но ПРАВДУ никто не отменял..... она одна.... хоть лопни».
Сама Водонаева, неоднократно называвшая свою фигуру идеальной, призналась, что тоже «чувствует себя жирной» при весе в 60 кг: «История про 3 лишних кг. Я чувствую себя жирной, когда я выгляжу так, как сейчас. Люблю при росте 1,75 весить 57 кг. А у вас какой рост и вес, котики? Со следующей недели возобновляю домашние тренировки».
А что вы думаете по этому поводу?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
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Текст: Наталья Емельянова
Фото: Anatoly Lomokhov, Pravda Komsomolskaya/Globallookpress, Instagram
Видео: Instagram