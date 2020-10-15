Раскрыты «тихие» симптомы рака мозга, которые помогут диагностировать его на ранней стадии

Для начала стоит отметить, что данный вид онкологии не зависит от возраста и может поразить даже очень молодых людей и даже детей. Есть несколько факторов, которые повышают риск развития опухоли, например, около 2% новообразований спровоцированы воздействием радиации, генетикой, а также синдромом Тернера и семейным анамнезом. Симптомы заболевания могут варьироваться, так как зависят от того, в какой части мозга располагается опухоль. Но существуют и общие признаки. Среди них – сильные головные боли, которые не проходят в течение длительного времени, им часто предшествуют проблемы с памятью, беспричинное ухудшение зрения, а также нарушения речи. Помимо этого специалисты отмечают, что у многих людей могут возникать припадки, тошнота и постоянное недомогание, сонливость и даже прогрессирующая слабость или паралич одной стороны тела. Лечение рака головного мозга также варьируется от оперативного вмешательства и лучевой и химиотерапии до приема стероидов и других лекарств.

Фото: freepik

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!