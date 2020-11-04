Раскрыты семь техник, помогающих справиться со стрессом во время пандемии
Из-за депрессии и сильного стресса людям кажется, что выхода из сложившейся ситуации нет. По мнению психологов, методы заземления могут быть в этом случае спасительным инструментом. По мнению специалистов, стресс возникает из-за того, что люди почти всегда думают либо о прошлом, либо о будущем. Главное во время тревоги — нащупать настоящий момент: соединиться с ощущением «здесь и сейчас» и взглянуть на окружение.
Техника заземления 5, 4, 3, 2, 1
Суть этой техники заключается в том, чтобы сосредотачиваться на окружении, используя каждый из органов чувств. Найдите минутку, чтобы мысленно перечислить все, что вас окружает, сознательно напоминая себе о мелких деталях таких, как облака в небе, мягкость джемпера, звуки кошачьего мурлыканья. Какие пять вещей вы можете увидеть? Какие четыре вещи можете почувствовать? Какие три вещи можете услышать? Какие две вещи вы можете почувствовать? Что вы можете попробовать?
Медитация сканирования тела
Используйте эту технику, чтобы вернуть осознанность в свое тело. Можно сесть или лечь, закрыть глаза. Сознательно замедлите дыхание. Сосредотачивайте внимание на отдельных частях тела, «прорабатывая» от ступней до макушки головы. Обращайте внимание на ощущения. Вы чувствуете давление, стеснение, покалывание? Не судите об этих ощущениях и не называйте их хорошими или плохими, просто обратите внимание: что они собой представляют. Постарайтесь расслабить все тело, «разговаривая» мысленно с теми частями, которые кажутся скованными.
Держась за объект
Выберите предмет, который всегда под рукой, чтобы в любой момент можно было заземлить себя. Попробуйте взять что-нибудь тактильное, например, гладкий камень или мягкое одеяло. Держите этот предмет в руке и подумайте, как чувствует его ваша кожа. Обратите внимание на его вес, текстуру, внешний вид.
Составьте список ваших любимых вещей
Вы можете выбрать книги, блюда, запахи, типы погоды, животных — все, что вам нравится. Перечисляйте про себя их, как только почувствуете себя плохо.
Чашка чая
Для этого вам понадобится кружка свежесваренного чая. Возьмите чашку в руки и обратите внимание на ее тепло. Вдохните успокаивающий аромат. Когда чай остынет, найдите время, чтобы насладиться вкусом напитка. Не торопитесь. Делайте маленькие, медленные глотки, сознательно напоминая себе, что нужно замечать и ценить каждую каплю.
Стул для заземления
Сядьте в кресло или на диван. Концентрируйтесь на своем весе, на месте, где ваше тело соприкасается с поверхностью. Делайте медленные, глубокие вдохи, постоянно возвращаясь к ощущениям в кресле.
Что сейчас происходит
Напомните себе, кто вы и что происходит в этот самый момент. Не осуждайте и будьте в принятии. Идея состоит в том, чтобы отвлечься от паники и стресса и вернуться к сиюминутному.
По мнению психологов, эти советы помогут избавиться от паники во время пандемии и взять себя в руки.
Фото: pixabay.com
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