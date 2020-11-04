Раскрыты семь техник, помогающих справиться со стрессом во время пандемии

Из-за депрессии и сильного стресса людям кажется, что выхода из сложившейся ситуации нет. По мнению психологов, методы заземления могут быть в этом случае спасительным инструментом. По мнению специалистов, стресс возникает из-за того, что люди почти всегда думают либо о прошлом, либо о будущем. Главное во время тревоги — нащупать настоящий момент: соединиться с ощущением «здесь и сейчас» и взглянуть на окружение.

Техника заземления 5, 4, 3, 2, 1

Суть этой техники заключается в том, чтобы сосредотачиваться на окружении, используя каждый из органов чувств. Найдите минутку, чтобы мысленно перечислить все, что вас окружает, сознательно напоминая себе о мелких деталях таких, как облака в небе, мягкость джемпера, звуки кошачьего мурлыканья. Какие пять вещей вы можете увидеть? Какие четыре вещи можете почувствовать? Какие три вещи можете услышать? Какие две вещи вы можете почувствовать? Что вы можете попробовать?