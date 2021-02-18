Раскрыты причины беспричинной усталости и забывчивости
По его словам, при появлении таких симптомов нужно обратиться к специалисту. Он отметил, что забывчивость должна насторожить, даже если человек не болел COVID-19. Важно понимать, о каком возрасте идет речь. Если человек пожилой, то он обязательно должен посетить медиков, так как провалы в памяти – серьезный симптом. Эксперт отметил, что у пенсионеров память может ухудшиться из-за нарушения кровообращения в мозге.
Кроме того, это может быть вызвано сосудистыми нарушениями при повышенном артериальном давлении. Забывчивость наблюдают у пациентов при черепно-мозговой травме, проблемах с сердцем и сосудами, из-за которых нарушается питание мозга. Кроме того, этот состояние фиксируют при диабете или болезни Альцгеймера.
Чрезмерная усталость без причины также проявляется при самых разных заболеваниях. При осмотре врач сможет определить, вызвано ли это состояние перенесенным коронавирусом или нет. «Невозможно всю нашу жизнь поделить на ковидную и нормальную. Жизнь продолжается», - подчеркнул Верткин «АиФ».
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Фото: pixabay.com
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