Раскрыты причины беспричинной усталости и забывчивости

Кроме того, это может быть вызвано сосудистыми нарушениями при повышенном артериальном давлении. Забывчивость наблюдают у пациентов при черепно-мозговой травме, проблемах с сердцем и сосудами, из-за которых нарушается питание мозга. Кроме того, этот состояние фиксируют при диабете или болезни Альцгеймера.

Чрезмерная усталость без причины также проявляется при самых разных заболеваниях. При осмотре врач сможет определить, вызвано ли это состояние перенесенным коронавирусом или нет. «Невозможно всю нашу жизнь поделить на ковидную и нормальную. Жизнь продолжается», - подчеркнул Верткин «АиФ».

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