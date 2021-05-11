Раскрыты элементарные способы, которые замедлят процесс старения мозга

Нервные клетки мозга постоянно обновляются, но с возрастом происходит сокращение определенных областей мозга, что влияет на память, восприятие, обучение и внимание. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.

Шведские ученые перечислили способы замедления старения мозга. Соблюдение некоторых правил положительно скажется на вашем здоровье. В первую очередь, на этот процесс влияет образ жизни. Физическая активность полезна для мозга, а сидячий образ жизни увеличивает вероятность развития деменции.

Не менее важно высыпаться. Рекомендуется спать не менее 7 часов, так как, согласно исследованиям, сон менее шести часов в возрасте 50-60 лет увеличивает риск деменции.

Необходимо следить и за питанием. Специалисты советуют добавить в свой рацион овощи, ягоды, фрукты, цитрусовые, бобовые, орехи, оливковое масло и рыбу. Правильное питание поможет избежать проблем с избыточным весом, ведь лишние килограммы ухудшают когнитивные способности.