Раскрыты элементарные способы, которые замедлят процесс старения мозга
Нервные клетки мозга постоянно обновляются, но с возрастом происходит сокращение определенных областей мозга, что влияет на память, восприятие, обучение и внимание. Об этом сообщает издание Svenska Dagbladet.
Шведские ученые перечислили способы замедления старения мозга. Соблюдение некоторых правил положительно скажется на вашем здоровье. В первую очередь, на этот процесс влияет образ жизни. Физическая активность полезна для мозга, а сидячий образ жизни увеличивает вероятность развития деменции.
Не менее важно высыпаться. Рекомендуется спать не менее 7 часов, так как, согласно исследованиям, сон менее шести часов в возрасте 50-60 лет увеличивает риск деменции.
Необходимо следить и за питанием. Специалисты советуют добавить в свой рацион овощи, ягоды, фрукты, цитрусовые, бобовые, орехи, оливковое масло и рыбу. Правильное питание поможет избежать проблем с избыточным весом, ведь лишние килограммы ухудшают когнитивные способности.
Важно позаботиться о микрофлоре кишечника, на это также влияет качество употребляемой пищи. Ученые уточняют, что 90% гормона серотонина, который важен для психического здоровья, производится в кишечнике, и лишь 10% — в мозге.
На здоровье мозга влияет и психологическое самочувствие. Поэтому нужно поддерживать хорошие отношения со своими близкими. Также необходимо учиться новому. Изучение новых видов деятельности стимулирует образование новых клеток мозга и снижает риск ухудшения когнитивных способностей.
Фото: freepik.com
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