Раскрыты 5 простых секретов долголетия, которые доступны абсолютно всем
Как сообщает британский онлайн-портал Express, у людей с лишними килограммами, как правило, повышен уровень плохого холестерина, что, в свою очередь, ведет к появлению и обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Именно по этой причине нужно держать свой вес под контролем. Для этого нужно не забывать о физической активности, делать упражнения и следить за своим питанием. Главное правило – потреблять меньше калорий, чем сжигаете.
Также продлить здоровье сердечно-сосудистой системы, а значит, и жизни можно при помощи простых секретов. В частности, кардиологи рекомендуют установить себе на смартфон одно из приложений, в которое будете записывать то, что вы едите, и сколько калорий составляет ваш суточный рацион. Это поможет вам проанализировать, что именно входит в ваше меню и даст возможность отслеживать поставленные цели по питанию и похудению.
Второй секрет – уменьшить порции. Чтобы есть меньше и не переедать, эксперты рекомендуют использовать посуду чуть меньшего размера, чем вы привыкли. Также нужно чутко прислуживаться к себе, чтобы не переесть, для этого во время приема пищи не надо отвлекаться на телевизор или смартфон. Четвертый секрет – оздоровление рациона, в который нужно включить больше овощей, фруктов, натуральные молочные продукты. И пятый совет – не забывать о физической активности. Рекомендованная недельная норма для поддержания здоровья и лишнего веса – 150 минут в неделю умеренной активности. При этом эксперты заявляют, что вовсе не обязательно ходить в спортзал, можно бегать, кататься на роликах, гулять, заниматься танцами или кататься на велосипеде.
Фото: pixabay
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