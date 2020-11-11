Раскрыты 5 простых секретов долголетия, которые доступны абсолютно всем

Как сообщает британский онлайн-портал Express, у людей с лишними килограммами, как правило, повышен уровень плохого холестерина, что, в свою очередь, ведет к появлению и обострению сердечно-сосудистых заболеваний. Именно по этой причине нужно держать свой вес под контролем. Для этого нужно не забывать о физической активности, делать упражнения и следить за своим питанием. Главное правило – потреблять меньше калорий, чем сжигаете.

Также продлить здоровье сердечно-сосудистой системы, а значит, и жизни можно при помощи простых секретов. В частности, кардиологи рекомендуют установить себе на смартфон одно из приложений, в которое будете записывать то, что вы едите, и сколько калорий составляет ваш суточный рацион. Это поможет вам проанализировать, что именно входит в ваше меню и даст возможность отслеживать поставленные цели по питанию и похудению.