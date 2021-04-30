Раскрыт секрет, как правильно питаться, чтобы худеть без диет

Помимо того, что человек не всегда обращает внимание на то, что ест, он еще и не всегда догадывается о важности тщательного пережевывания пищи. В идеале, один кусочек еды следует жевать около 33 раз или до тех пор, пока он не превратится в кашу.

"Жевательных движений может быть и меньше (или больше), главное, чтобы во рту пища превращалась в кашицу. В этом случае человек получает два весомых плюса. Первый – насыщается относительно небольшим количеством пищи, второй – очень помогает своему пищеварению", – отметила доктор. К тому же такая привычка поможет избежать тяжести в животе.

"Кроме того, когда мы тщательно жуем и быстрее насыщаемся, нам требуется меньше калорий - есть шанс приятно похудеть", – считает Зухра Павлова. Еще одной полезной привычкой станет медленное питье: "Вы сильно улучшите свое состояние", – заключила врач.