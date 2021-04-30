Раскрыт секрет, как правильно питаться, чтобы худеть без диет
Неправильно есть быстро и до "отвала", необходимо ограничивать себя в размере порции и тщательно пережевывать пищу. Снизить скорость пережевывания рекомендует кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова. Об этом сообщила «Российская газета».
Помимо того, что человек не всегда обращает внимание на то, что ест, он еще и не всегда догадывается о важности тщательного пережевывания пищи. В идеале, один кусочек еды следует жевать около 33 раз или до тех пор, пока он не превратится в кашу.
"Жевательных движений может быть и меньше (или больше), главное, чтобы во рту пища превращалась в кашицу. В этом случае человек получает два весомых плюса. Первый – насыщается относительно небольшим количеством пищи, второй – очень помогает своему пищеварению", – отметила доктор. К тому же такая привычка поможет избежать тяжести в животе.
"Кроме того, когда мы тщательно жуем и быстрее насыщаемся, нам требуется меньше калорий - есть шанс приятно похудеть", – считает Зухра Павлова. Еще одной полезной привычкой станет медленное питье: "Вы сильно улучшите свое состояние", – заключила врач.
Фото: freepik.com
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