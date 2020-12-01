Раскрыт небанальный способ снизить высокое давление без лекарств

Гипертонический криз может стать причиной инсульта или инфаркта, потому очень важно держать свое артериальное давление под контролем. Если у вас уже появились первые признаки заболевания, вам непременно нужно проконсультироваться с врачом-кардиологом, чтобы подобрать грамотную терапию и скорректировать питание. Однако, как сообщает онлайн-издание Express, существует и другой способ снизить давление.

По словам специалистов, такая простая вещь, как хороший качественный ночной сон может существенно облегчить ваше состояние. Согласно проведенному исследованию, если ежедневно проводить в объятиях Морфея от 7 до 8 часов, это поможет держать давление под контролем. Эксперты объясняют данный факт тем, помогает контролировать гормоны стресса, восстанавливает и оздоравливает нервную систему, что и приводит, в свою очередь, к улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.