Раскрыт небанальный способ снизить высокое давление без лекарств
Гипертонический криз может стать причиной инсульта или инфаркта, потому очень важно держать свое артериальное давление под контролем. Если у вас уже появились первые признаки заболевания, вам непременно нужно проконсультироваться с врачом-кардиологом, чтобы подобрать грамотную терапию и скорректировать питание. Однако, как сообщает онлайн-издание Express, существует и другой способ снизить давление.
По словам специалистов, такая простая вещь, как хороший качественный ночной сон может существенно облегчить ваше состояние. Согласно проведенному исследованию, если ежедневно проводить в объятиях Морфея от 7 до 8 часов, это поможет держать давление под контролем. Эксперты объясняют данный факт тем, помогает контролировать гормоны стресса, восстанавливает и оздоравливает нервную систему, что и приводит, в свою очередь, к улучшению состояния сердечно-сосудистой системы.
В то же время регулярный недостаток сна (менее 7 часов) или слишком долгий отдых (более 9 часов) в сутки, наоборот, усиливает риск повышения давления. Если же в течение длительного времени отводить сну не более 5 часов, стоит быть готовым, что гипертония станет вашим постоянным спутником. «Со временем недостаток сна может повредить способности вашего организма регулировать гормоны стресса, что приведет к высокому кровяному давлению», – предупредили врачи.
Фото: depositphotos
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