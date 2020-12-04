Раскрыт главный секрет непобедимости раковых клеток

Кроме того, ученые из США, России и Германии под руководством Микелы Перего из Института Вистара в Филадельфии выяснили, что активирует раковые клетки гормон норадреналин, который вырабатывается организмом в стрессовых ситуациях. Если этот процесс становится хроническим, риск рецидива онкологии усиливается. Причем произойти это может даже спустя несколько лет после окончания лечения заболевания и наступления стойкой ремиссии.

Фото: depositphotos

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