Раскрыт главный секрет непобедимости раковых клеток
Как сообщает онлайн-издание «Мир 24» со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Nature Cell Biology, патогенные клетки защищает специальный белок актин. Он участвует в их образовании и контролирует большинство процессов внутри ядра, где хранится генетический материал. При делении клеток могут происходить сбои, которыми и пользуются врачи, при лечении рака при помощи химиотерапии. Этот метод нарушает процесс деления и тем самым помогает победить болезнь. Но в некоторых случаях актин перезапускает процесс копирования ДНК, и стандартные методы лечения оказываются бессильны, тогда приходится применять препараты, которые блокируют деление поврежденных клеток, мешая им попасть в области, где они могут восстановиться.
Кроме того, ученые из США, России и Германии под руководством Микелы Перего из Института Вистара в Филадельфии выяснили, что активирует раковые клетки гормон норадреналин, который вырабатывается организмом в стрессовых ситуациях. Если этот процесс становится хроническим, риск рецидива онкологии усиливается. Причем произойти это может даже спустя несколько лет после окончания лечения заболевания и наступления стойкой ремиссии.
Фото: depositphotos
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