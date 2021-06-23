Ранние симптомы болезни Паркинсона: что надо знать, чтобы не пропустить

Есть шансы обнаружить болезнь на ранней стадии, если внимательно следить за изменениями в организме и вовремя заметить предупреждающие признаки. Зачастую диагностировать болезнь можно по нарушениям в движении, но бывают случаи, когда на болезнь указывает так называемая маскировка лица или гипомимия. Это означает потерю моторного контроля, но не только над лицевыми мышцами, а по всему телу. Согласно Very Well Health, данное нарушение затрагивает руки, рот, язык, лицо.