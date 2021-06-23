Ранние симптомы болезни Паркинсона: что надо знать, чтобы не пропустить
Есть шансы обнаружить болезнь на ранней стадии, если внимательно следить за изменениями в организме и вовремя заметить предупреждающие признаки. Зачастую диагностировать болезнь можно по нарушениям в движении, но бывают случаи, когда на болезнь указывает так называемая маскировка лица или гипомимия. Это означает потерю моторного контроля, но не только над лицевыми мышцами, а по всему телу. Согласно Very Well Health, данное нарушение затрагивает руки, рот, язык, лицо.
«Когда мышцы лица жесткие или им требуется больше времени, чтобы двигаться, может быть трудно улыбнуться, поднять брови или иным образом выразить свои чувства с помощью лица, что является важной частью нашего общения. Люди могут все время думать, что вы расстроены или подавлены, что может расстраивать», — сообщает Фонд Паркинсона.
Фото: freepik.com
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