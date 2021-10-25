Раку молочной железы подвержены не только женщины: когда пора бить тревогу мужчинам

По его словам, данный вид онкологии встречается не только среди женщин, но у мужчин. Об этом Андрей Каприн передал в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Онколог отмечает, что случаи рака молочной железы среди мужчин встречаются не часто, но все же они бывают. Потому каждому человеку независимо от пола важно обращать внимание на свое здоровье. Если в области грудной клетки возник дискомфорт, следует посетить врача, поскольку главный симптом — боли в молочной железе.