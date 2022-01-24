Риск возникновения рака матки снижается на 29% от регулярного употребления кофе
Исследователи из Китайской академии медицинских наук выяснили, что кофе снижает риск рака эндометрия. Базой для изучения стали данные почти 700 тысяч женщин разного возраста, комплекции, образа жизни. В результате исследования ученые выяснили, что женщины, употреблявшие кофе часто и регулярно, страдали от рака тела матки на 29% реже, чем те, кто вовсе не пил его или пил, но редко.
Также ученые сошлись во мнении, что у тех, кто пил кофе много и часто, разные способы его приготовления. Поэтому его разновидность на результаты работы не влияла. Итоги этого исследования согласуются с более ранними трудами и данными, которые показывают, что потребление кофе снижает риск развития рака в целом. К сожалению, это все еще комплексные и масштабные исследования, в рамках которых пока что не удалось сосредоточиться и выявить конкретные механизмы, обуславливающие противораковые свойства кофе.
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