Риск возникновения рака матки снижается на 29% от регулярного употребления кофе

Также ученые сошлись во мнении, что у тех, кто пил кофе много и часто, разные способы его приготовления. Поэтому его разновидность на результаты работы не влияла. Итоги этого исследования согласуются с более ранними трудами и данными, которые показывают, что потребление кофе снижает риск развития рака в целом. К сожалению, это все еще комплексные и масштабные исследования, в рамках которых пока что не удалось сосредоточиться и выявить конкретные механизмы, обуславливающие противораковые свойства кофе.