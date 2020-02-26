По статистике, которую приводят ученые Национального института рака (США), чаще всего с этим видом онкологии сталкиваются именно женщины. После полового созревания они заболевают в три раза чаще мужчин. Помимо этого есть и другие факты, которые стоит знать девушкам. Щитовидная железа женщин расширяется и сжимается во время менструальных циклов и беременностей – подобные колебания могут каким-то образом ей вредить, пишет портал Medikforum.В зоне риска зачастую женщины в возрасте до тридцати лет. Точная причина возникновения рака щитовидной железы пока также не выявлена. Зачастую речь идет о гормональной дисфункции. При этом нельзя утверждать, что имеет место генетическая предрасположенность или определенный неправильный образ жизни. Опасность в том, что рак щитовидной железы не имеет ярко выраженных симптомов на начальном этапе развития. Но совершенно точно вас должны насторожить длительное ощущение кома в горле, проблемы с глотанием, изменившийся голос и припухлость в области шеи. При этих признаках нужно незамедлительно обратиться к специалисту. Хорошая новость: рак поддается лечению хирургическим путем (за исключением некоторых агрессивных форм). Фото: vostock-photoПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!